FenerbahÃ§e'nin yeni transferi MevlÃ¼t ErdinÃ§, sarÄ±-lacivertli formayÄ± giymek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'le yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra FenerbahÃ§e ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza atan MevlÃ¼t, FBTV'ye aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

SarÄ±-lacivertlilerin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼p olduÄŸunu aktaran 32 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±m. Åžu anda bu formanÄ±n Ã¶nemini, stadÄ±n gÃ¼zelliÄŸini, taraftarÄ±n Ã¶nemini Ã§ok iyi hissediyorum. Her zaman elimden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m. MaÃ§ gÃ¼nÃ¼ gÃ¼zel bir heyecan olacak. Taraftar 12. oyuncu gibi. SabÄ±rsÄ±zÄ±m. Oynamak istiyorum. Hedefim ÅŸampiyon olmak. Lige Ã§ok iyi baÅŸladÄ±k. BÃ¶yle devam etmeliyiz. Ä°nÅŸallah Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda da bÃ¶yle devam edeceÄŸiz."Â

SÃ¼per Lig'in zorlu olduÄŸuna deÄŸinen MevlÃ¼t, "Ligde Ã§ok iyi takÄ±mlar var. Burada Ã§ok iyi transferler yapÄ±ldÄ±. Hoca takÄ±mÄ± Ã§ok iyi hazÄ±rladÄ±. Ondan dolayÄ± iyi baÅŸladÄ±k. Hedefimizi belli. BaÅŸkanÄ±n, hocanÄ±n, oyuncularÄ±n, taraftarÄ±n hedefi ortak; ÅŸampiyonluk." diye konuÅŸtu.Â

Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Medipol BaÅŸakÅŸehir ve A Milli TakÄ±m'da birlikte forma giyen MevlÃ¼t ErdinÃ§, "KaptanÄ± (Emre BelÃ¶zoÄŸlu) iyi tanÄ±yorum. Onu Ã§ok seviyorum. Ersun hocayla da telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. HazÄ±r olduÄŸumu sÃ¶yledim. Bekliyorum. HazÄ±rÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

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