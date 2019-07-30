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HaberlerGalatasarayMevlüt Erdinç'ten flaş hamle: Galatasaray'a haber yolladı!
30.07.2019 - 11:35| Takvim

Mevlüt Erdinç'ten flaş hamle: Galatasaray'a haber yolladı!

Medipol Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen milli futbolcu menajeri aracılığıyla Galatasaray’a haber yolladı. Transferle ilgili son karar için gözler Terim’e çevrildi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş hamle: Galatasaray'a haber yolladı!

Forvet ve ön libero transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Başakşehir'e geri dönen Mevlüt Erdinç, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.

Son yapılan transferlerin ardından Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçtiği belirlendi.

Rotasyona yerli forvet transferi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt konusundaki karar alınacak.

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçirmiş ve kırmızı beyazlı forma ile 27 maçta 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Skorer Tv Haber Bülteni - 30 Temmuz 2019
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