Milan-Lazio maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Eski günlerine dönmek için ciddi paralar harcayan Milan bir türlü zirve yarışına giremiyor. Bu sezon da aynı senaryoyu yaşayan Kırmızı-siyahlılar Stefano Pioli yönetimindeki üçüncü maçında SPAL karşısında tek golle galip geldi. Önceki haftalara göre sahada daha disiplinli bir Milan vardı. Bu galibiyetin bir önemi de alt sıralarla olan farkı açmaktı. Ev sahibi ekip yine kazandığı takdirde üst sıraları gözüne kestirebilir. Ricardo Rodriguez sakatlığı olan oyuncuları.

Lazio ise son yıllarda yakaladığı çıkışı bir seviye üste taşımakta sıkıntı yaşıyor. Tıpkı Milan gibi eski günlerin korkulan Lazio’sunu vücuda getirmek isteseler de bir türlü şampiyonluk yarışında yer alamıyorlar. Diğer taraftan üst üste Fiorentina ve Torino’yu yendiler. Konuk ekip bu seriye Milan’ı da dahil etmesi halinde ortaya bir iddia koyabilir. Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 13 golü bulunan Immobile başkent ekibinin yine en büyük kozu olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Milan bu sezon Serie A’da çıktığı 10 maçın 7’sinde gol yedi.

Milan’ın bu sezon ligde oynadığı 10 maçın ilk yarılarında maksimum 1 gol atıldı.

Lazio’nun Serie A’da oynadığı 10 maçın tümünün ilk yarısında gol oldu.

İki ekip arasındaki son 10 karşılaşmanın 5’i berabere bitti.

İki ekip arasında oynanan son 6 karşılaşma 2.5 gol altı tamamlandı.

KİM NE OYNUYOR?

Bu maçı kuponlarında bulunduran üyelerin 3 seçeneği birbirine yakın oranlarda değerlendirdiğini görüyoruz. Öncelik %20 ile her iki ekipten Karşılıklı Gol beklentisiyken, Milan kazanır diyenler %14. Maçta 2,5 Gol üstü bekleyenlerin oranı ise %13.

MİSLİ.COM SERIE A UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Perşembe gecesi oynanan Spal maçını 1-0’lık skorla kazanan Milan, oyunun genelinde daha önceki haftalara nazaran biraz daha derli toplu göründü. İkinci yarıda oyuna giren Suso, oyuna hareket getirirken Kessie ve Piatek gibi arzulu oyuncuların varlığı Milan'ın önemli kozu. Lazio, Fiorentina ve Torino galibiyetleriyle gereken öz güveni buldu. Takım oyununda arzuladığımız Lazio'yu son iki maçta gördük. İmmobile, kuşkusuz bu takımın en değerli lider oyuncusu. Milan’da Rodriguez, sakat olan tek isim. Lazio’da önemli bir eksik bulunmuyor. Lazio, İnter maçı hariç bu sezon tüm dış saha maçlarında kolay skor buldu. Milan, iç sahada oyunu rakip alana bir çok kez taşıyacaktır. Gol bahislerini değerli buluyorum. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak.