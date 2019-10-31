Milan - SPAL canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Eski günlerini mumla arayan Milan’a teknik direktör değişimi de ilaç olmadı. Stefano Pioli’yi göreve getiren Kırmızı-siyahlılar yeni hocasıyla çıktığı iki maçta henüz galip gelemedi. Son olarak deplasmanda Roma’ya kaybeden Milan 10. haftaya düşme hattının sadece 3 puan üzerinde girdi. Ev sahibi ekibin bu karşılaşmayla ilgili en büyük umudu SPAL’in korkunç deplasman performansı. Konuk takım dış sahada bu sezon çıktığı 4 maçın hepsini kaybetti ve bu karşılaşmalarda hiç gol atamadı. Yine de iç sahada Lazio ve Parma’yı yenip Napoli’den puan almayı başardılar. Bu potansiyeli San Siro’ya taşımaları durumunda Roma karşısında kötü bir performans gösteren Milan’a karşı zorluk çıkarabilirler.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

SPAL deplasmanda çıktığı 4 maçı gol atamadan kaybetti.

Milan bu sezon ligde çıktığı 9 maçın 7’sinde gol yedi.

SPAL bu sezon ligde çıktığı 9 maçın 8’inde gol yedi.

SPAL’in ligde çıktığı 9 karşılaşmanın 8’inde ilk yarı gol oldu.

Milan’ın oynadığı son 5 maçta ilk yarıda gol oldu.

Milan Serie A’da oynadığı son 6 maçın 5’inde en az 2 gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok Milan’ı tercih ediyor. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM SERIE A YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Milan’ın teknik adam değişikliği ile oyun anlamında bir adım daha öne çıktığını söylemek doğru olacak. Fakat takım içinde hala isteksiz görünen isimler var. Pioli, bu durumu çözüme ulaştırınca kazanma alışkanlığını takımına kazandıracaktır. Spal, Napoli karşısında başarılı bir mücadele verdi. Fakat kalite anlamında bir çok takımın gerisindeler. Milan’da Bonaventura ve Caldara, sakat olan isimler. Spal’da Di Francesco, Fares ve D’Alessandro, sakatlıkları sebebi ile forma giyemeyecek olan isimler. Milan adına bu maçta değişim gün yüzene çıkacak. Milan galibiyeti, bu mücadele için ideal tercih olacaktır.