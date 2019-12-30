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30.12.2019 - 22:34 | | AA

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi. Milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan da düğüne katıldı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

- İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

 Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı. 

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

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