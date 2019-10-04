Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeBrezilya Milli Takımı'ndan Jailson sürprizi!
04.10.2019 - 12:10 | | TAKVİM

Brezilya Milli Takımı'ndan Jailson sürprizi!

Fenerbahçe’de stoper mevkinde yıldızı parlayan Jailson, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite’nin dikkatini çekti. 48 kişilik geniş kadroya giren Jailson scoutlar tarafından izlenecek.

Brezilya Milli Takımı'ndan Jailson sürprizi!

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin Jailson'u izleme listesine aldığı bildirildi.

Tite'nin kafasında yer alan 48 kişilik geniş milli takım listesinde Jailson stoper olarak yer alıyor. Jailson'un ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiğinin scout raporlarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.

 

    İşte Suarez'in şov yaptığı dev maçın perde arkası!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbol yasta! 'Bu en büyük acı'

    Futbol yasta! 'Bu en büyük acı'

    Akhisarspor 4'te 4 istiyor

    Akhisarspor 4'te 4 istiyor
    Gelibolu Maratonu’nda her katılımcı için 10 fidan

    Gelibolu Maratonu’nda her katılımcı için 10 fidan

    Ağaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor

    Ağaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor

    Sıradaki Haber