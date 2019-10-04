Brezilya Milli Takımı'ndan Jailson sürprizi!

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin Jailson'u izleme listesine aldığı bildirildi.

Tite'nin kafasında yer alan 48 kişilik geniş milli takım listesinde Jailson stoper olarak yer alıyor. Jailson'un ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiğinin scout raporlarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.