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04.12.2019 - 13:04 |

Milli Takım'ın hazırlık programı belli oldu

EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımımızın hazırlık programı belli oldu. Milliler 2020 Mart ayında iki hazırlık maçı yapacak.

Milli Takım'ın hazırlık programı belli oldu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımızın, 2020 yılının Mart ayında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
 
Ay-Yıldızlılar 27 Mart tarihinde Slovenya, 30 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda birer özel maç yapacak.
 
Slovenya-Türkiye karşılaşması Slovenya'nın başkenti Ljubljana, Avusturya-Türkiye müsabakası da Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynanacak. Maçların stadyum ve saatleri daha sonra ilan edilecek. 

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