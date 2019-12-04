Milli Takım'ın hazırlık programı belli oldu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımızın, 2020 yılının Mart ayında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.



Ay-Yıldızlılar 27 Mart tarihinde Slovenya, 30 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda birer özel maç yapacak.



Slovenya-Türkiye karşılaşması Slovenya'nın başkenti Ljubljana, Avusturya-Türkiye müsabakası da Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynanacak. Maçların stadyum ve saatleri daha sonra ilan edilecek.