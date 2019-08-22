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HaberlerGalatasarayMitroglou resmen PSV'de!
22.08.2019 - 00:29| DHA

Mitroglou resmen PSV'de!

Galatasaray, Kostas Mitroglou'nunPSV Eindhoven'a kiralandığını duyurdu.

Mitroglou resmen PSV'de!

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, bir sezonluk kiralama boyunca Yunan golcüye 1 milyon 950 bin Euro ödeyecekken, PSV ise Galatasaray'a 1 milyon 250 bin Euro transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

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