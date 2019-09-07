07.09.2019 - 23:43
Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk 5 maçında 4 galibiyet alan ve topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz Moldova'da da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Moldova Türkiye maçı için geri sayım başladı. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak isteyen millilerimiz, Eskişehir'de 4-0 mağlup ettiği Moldova'ya konuk oluyor. İşte merakla beklenen Moldova Türkiye maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...