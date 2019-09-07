Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Moldova Türkiye maçı için geri sayım başladı. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak isteyen millilerimiz, Eskişehir'de 4-0 mağlup ettiği Moldova'ya konuk oluyor. İşte merakla beklenen Moldova Türkiye maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?



Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...





