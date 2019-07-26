Monaco alacak, Falcao gelecek!

Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu beklediği Radamel Falcao’da, Andre Silva rötarı yaşanıyor. Cim-Bom’un geniş yankı uyandırması beklenen transfer operasyonunda mutlu son biraz daha vakit alacak gibi görünüyor.

Monaco’nun Radamel Falcao’nun yerine transferini düşündüğü Milanlı Andre Silva’nın sakat çıkması tüm planları bozdu. Monaco ciddi sakatlık riski bulunan Portekizli golcüden vazgeçerken Falcao için bir hafta süre istedi.

Silva’nın transferi halinde Kolombiyalı golcüsünü bırakmaya hazır olan Fransızlar kontrollerde yaşanan şok üzerine “Bize biraz zaman verin” mesajını iletti. Monaco’nun golcü transferini gerçekleştirmeden Falcao’yu bırakmayacağı bildirildi.

Beklemede

Galatasaray Yönetimi Kolombiyalı forvet ile küçük pürüzler dışında anlaşma noktasına varsa da artık Fransa’dan gelecek haberi bekleyecek. Monaco Kulübü yeni golcü arayışlara hemen başlarken, sarı-kırmızılılar Fransız ekibinin bir an önce bu sorunu çözmesi için duacı olacak. Andre Silva’dan vazgeçen Monaco’nun yapacağı takviye transferde belirleyici hamle durumunda. Fransızların Andre Silva kalitesinde bir forvet bulamaması halinde bu mevkiye transfer yapsa da Falcao’yu bırakmayacağı bildirildi.