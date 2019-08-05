‘Muhteşem bir transfer’

Sarı-lacivertli takımın, İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, Hollanda’da da ilgi topladı. Futbol yaşantısına bu ülkede başlayan Deniz için, ELF Voetbal dergisinde özel bir yazı kaleme alındı.



Deniz için Go Ahead Eagles’ın A takımında başlayan hikayenin zirveye çıktığı belirtilirken, “Deniz Türüç için harika bir transfer. Kayserispor’dan ayrılarak, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe’deki macerasına başladı. Deniz, dikkat çeken sol ayağıyla Şükrü Saracoğlu Stadı’nda nasıl bir etki bırakacak göreceğiz” ifadeleri kullanıldı.



Yazının detayında Türüç’ün kariyeriyle ilgili bilgiler de verildi. Futbol yaşantısının zirvesine tırmanan 26 yaşındaki oyuncunun özellikle Kayserispor’daki istikrarı ve skor katkısı öne çıkarıldı.