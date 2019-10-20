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20.10.2019 - 21:17 | | Skorer

Muriç: "Bazen arkadaşlarım günlerinde olmuyorlar"

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

Muriç: "Bazen arkadaşlarım günlerinde olmuyorlar"

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

"Ben gol atmasam da sorun değil "
"Denizlispor'un hoca değiştirdiğini daha motive olduğunu biliyorduk. Buna göre hazırlandık, kazandık, mutluyuz. Ben gol atmasam da sorun değil önemli olan bizim galibiyetimiz"

"Bazen arkadaşlarım günlerinde olmuyorlar"
"Yeterince asist olarak beslenmiyor musun?" sorusuna Kosavalı golcü, "Etrafımda çok yetenekli oyuncularla oynuyorum. Bazen arkadaşlarım günlerinde olmuyorlar. Herkes asist yapmak, gol atmak ister. Kim olursa olsun topla buluşturmaya çalışıyor. Önemli olan gol atmak değil sezon sonuna kadar galibiyet serisi oluşturup mutlu sona ulaşmak" yanıtını verdi.

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