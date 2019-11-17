Muriç bekleniyor

Kosova Milli Takımı’nda riske edilmeyerek kadrodan çıkarılan Vedat Muriç’in ayak bileğindeki ödemle alakalı çalışmalar devam ediyor. Özel program dahilinde çalışan Muriç’in 24 Kasım Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

Tedavisine harfiyen uyan Kosovalı forvetin, adım adım iyi noktaya geldiği aktarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da yakından izlediği Muriç için tüm şartların zorlanması bekleniyor. 25 yaşındaki golcü oynayacakmış gibi planlar sürüyor.