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06.12.2019 - 22:51 |

Muriç: "Riske etmedim"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

Muriç: "Riske etmedim"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Vedat Muriç açıklamalarda bulundu.

"Takımın kazanması önemliydi"
"Benim gollerimden önce takımın kazanması önemliydi. Golle, asistle, skor katkısıyla galibiyet alırsak, çok daha mutlu oluyorum"

"Üstüne gitseydim ağrı olabilirdi diye riske etmedim"
"Arka adalemin ağrımasının sebeplerinden biri, takımla uzun süredir idmana çıkmıyorum. Bileği koruyoruz ama başka yerde sıkıntı yaşayabiliriz dediler zaten. Bunun bilincindeydik. Çıktığımda hafif ağrı hissedince, üstüne gitseydim ağrı olabilirdi diye riske etmedim."

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