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09.11.2019 - 15:41 |

Mustafa Cengiz: Falcao buraya para için gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cengiz, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao için, "Büyük bir karakter, buraya para için gelmedi" dedi.

Mustafa Cengiz: Falcao buraya para için gelmedi

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı için şehre gelen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti Monaco'da. Öyle geldi."

"Real Madrid bizi tebrik etti"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao'yu transfer etmek istemişler. Aynı şekilde Atletico Madrid de Falcao'yu istedi ama Falcao, Galatasaray'a geldi.

"Hocamızla her hafta beraberiz"

Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz."

Mustafa Cengiz: Falcao buraya para için gelmedi

 

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