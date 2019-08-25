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HaberlerFenerbahçeNabil Dirar: "Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor"
25.08.2019 - 00:12| Skorer

Nabil Dirar: "Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor"

Süper Lig'de Başakşehir'i 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'deNabil Dirar açıklamalarda bulundu.

Nabil Dirar: "Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor"

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

"Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor"
"Gol attığım için ve galibiyet golünü attığım için çok mutluyum. Takım olarak iyi bir görüntü sergiledik. İnanmaya ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor. Nerede oynadığımın bir önemi yok, takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Nabil Dirar: Hocama güveniyorum, o da bana güveniyor

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