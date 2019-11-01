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01.11.2019 - 23:12 | | Skorer

Nagatomo: "Galatasaray gibi oynarsak..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Yuto Nagatomo açıklamalarda bulundu.

Nagatomo: "Galatasaray gibi oynarsak..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Yuto Nagatomo açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray gibi oynarsak..."
"Aldığımız 3 puandan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu 3 puanı almamız lazımdı. İyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. İlk görevim defans yapmak, sonra asist de yapmam gerekiyor. Real Madrid maçı zor geçecek. Eğer doğru zihniyetle sahaya çıkıp, Galatasaray gibi oynarsak; Real Madrid karşısında galip gelebiliriz."

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