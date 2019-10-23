Nevzat Dindar: Belhanda'nın üzeri çizildi, Feghouli ile birlikte gider

Galatasaray'da gündem Real Madrid mağlubiyeti ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi...

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar, Skorer Tv'den Ezgi Toper'e sarı kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi.

Belhanda'nın üzerinin çizildiğini belirten Dindar, "Artık üzeri çizildi, devre arasında Feghouli ile birlikte paket satışı gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Dindar'ın açıklamaları şöyle:

Doğal olarak herkes Belhanda'yı merak ediyor. Hoş bir görüntü değil. Islıklanmak ne kadar yanlışsa, futbolcunun taraftarlara o tepkisi de kabul edilemez. Bizim değerlerimiz var ama maalesef de küfür eden bir toplumuz. Belhanda'ya bakınca bizim coğrafyadan farklı bir figür görmüyoruz. Tasvip etmiyorum, yaptığı hareket kabul edilemez. Şampiyonluklarda emeğiniz var bu size tepki gösterme hakkı vermez. Bu olay kötü bir noktaya doğru gidiyor.

"Belhanda'nın üzeri çizildi"

Belhanda'nın Gençlerbirliği maçında bir görüntüsü var. Fatih hoca organizasyon olarak değerlendirdi ama işin içinde bir organizasyon yoktu. Nerede bu yaşansa haberdir. Real Madrid maçından kaçırdığı bir pozisyon var Belhanda'nın, yedek kulübesi de ciddi tepki gösterdi. Ben olsaydım ikinci yarıya başlamazdım oyuncuyla. Taraftar kendisine göre haklı ama bu adam çenesi kırıldı vazgeçmedi oynadı. Herkes o yükün altına giriyor. Çok fazla şey yapmak istiyor. Maalesef bugün itibarıyla Galatasaray ile olan ilişkisi kopma noktasına geldi. Devre arasına yetişir mi emin değilim, sonuçta belli bir maliyeti var. Beklentiniz olacak, oyuncunun talepleri vs. Orta doğu coğrafyasından tekliflerin olduğunu biliyoruz. Galatasaray'dan 3.3 alıyor, maç başlarıyla 4. Avrupa ülkesi ona bunu verir mi, vermez. Gideceksin Arap ülkesine orada 6-7 alacaksınız ki değerlendirilsin. Bu saatten sonra dikiş tutmaz Belhanda. Üzeri çizildi, bu saatten sonra takımda olmaz.

"Türk Telekom'da sahaya süremezsiniz"

Sinan Gümüş'ün bir tane videosu var. Yapılmaması gereken bir espriydi, yaptı. Bugün ortada yok. Sıcağı sıcağına oynatılmaz. Takım kazanırsa ufaktan deplasmanda oynatarak süreci başlatırsın. Galatasaray bu haldeyken Türk Telekom'da sahaya süremezsiniz Belhanda'yı. Hepsini üst üste koyduğunuzda bir sorun var. Bu işin bir an önce çözülmesi gerek ama maalesef bu saatten sonra olmaz.

"Feghouli'nin başına gelenlerin..."

Fatih Terim'in takımın başına geldiği gün(Tudor'un kurduğu takım) Belhanda'ya soğuk bakıyordu ancak yerine bir oyuncu bulamadı. İstediği tarzda birini bulsaydı Belhanda ile devam edilmeyecekti. İlk baştaki planı buydu. Sonrasında iyi oynadığı dönemler oldu. Hoca ondan verim de aldı. Duygusal da bir oyuncu Belhanda. Taraftar tepkisi de olabilir ama bunu olgunlukla karşılayacak biri değil. Feghouli bu anlamda biraz daha soğukkanlı. Belhanda hala isyankar... Feghouli'nin başına gelenlerin yüzde 1'i Belhanda'nın başına gelseydi yerinde duramazdı.

"Yatıp kalkıp Muslera'ya dua etsinler"

Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Çok rahat pozisyon ve gol yiyor. Muslera ayakta tutuyor takımı. Tudor dönemiyle fark; Muslera bu performansında olsaydı Tudor bu kadar sorgulanmazdı. Fatih Terim döneminde Muslera'nın performansı hep iyi olmuştur. Yatıp kalkıp dua etsinler. Grupta gerçekçi hedef üçüncülük ama bu demek değildir bizim elimizden gelen budur. İki maçı beraberliğe bağlayıp 1.8 milyon euro gelir elde ederim. Paraya da ihtiyacın var.

"İyi bir 10 numara gelir"

-Feghouli hayal kırıklığı, paket olur büyük ihtimalle. Belhanda-Feghouli satışı. Mariano da gider. Eskinin izleri silinecek tamamen. Devre arasına 5-6 puan geride girmek makuldür. Galatasaray'da devre arasında birçok şey değişecek. Nagatomo bu sene var seneye yok. Linnes döner, iyi bir 10 numara gelir. Taraftarın artık 'oh be' diyeceği biri olur.

"İş Falcao'dan çıktı artık"

-Adam sakat, gerçekten sakat. Falcao PSG maçında kendisini çok zorladı. O maç sonrası kulüp de bilgilendirme açısından kurumsal hareket edemedi. Kafalarda hep soru işareti oldu. Süreç yanlış yönetildi. Sağlık ekibi en baştan bunun adını koyacaktı. Topu futbolcuya atıp birtakım imalarla oyuncunun iyi niyetli olmadığı mesajını vermeyecekti. Sivas maçından sonra da 'müsait olursa' ifadesi kullanıldı. Parçaları bir araya getirdiğinde fotoğraf çıkıyor ortaya. Oyuncunun niyeti önemli burada. Bence yarın itibarıyla sahaya çıkar Falcao. İş Falcao'dan çıktı, ağrım var diyecek noktayı geçti. Sahaya çıkma vakti geldi. Oynayıp oynamayacağına Fatih Terim karar verir.

-Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Serdar Aziz. Hep sakatlık odaklı problemler. Falcao'nun yaşanmasıyla beraber acaba bu bir tesadüf mü sorusunu akıllara getiriyor. Sağlık ekibi çok iyi bir ekip ama ortada bir problem var.

"Hoca belki getirilme şekline bozulmuştur"

-Oyuncu oynamamayı dert ediyor olabilir. Problem olabilir, hayal kırıklığı yaşayabilir. Kulüp, çevresi ve hocasıyla beklediği bir diyalog oluşmamış olabilir. Kulübün tutumuna bakacak olursak, Falcao'nun kendisini kötü hissettirmesi kadar doğal bir şey yok. Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki Fatih Terim bu transfere karşıymış gibi şeyler konuşuluyor. Getirilme şekline bozulmuştur belki. Takım içinde bir denge var. Lemina mesela hala bir karın ağrısı, ortada yok. Falcao'yu besleyecek kanalları bulması gerekiyor Galatasaray'ın. Hoca da formsuz ama bir şekilde toparlayacaktır.

"Takım kaosla baş başa kalır"

Galatasaray için olmak ya da olmamak derbisi. Fatih Terim güçlü bir figür. Olası bir mağlubiyette kaosla baş başa kalır takım. Ciddi sonuçları olur. Tek otorite Fatih Terim. Başkan ve yönetime eleştiri gelir. Yönetim de, "Biz iyi bir kadro kurduk" savunmasına geçebilir. Takım odaklı eleştiriler olur. Mustafa Cengiz ve yönetimini zor günler bekler. Muhalefet zaten bekliyor.