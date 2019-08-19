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HaberlerGalatasarayNevzat Dindar canlı yayında açıkladı: Mitroglou, Diagne gidiyor
19.08.2019 - 15:50

Nevzat Dindar canlı yayında açıkladı: Mitroglou, Diagne gidiyor

Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, Skorer TV’de yayınlanan Muhabir Saati programında Ezgi Toper’in sorularını yanıtladı.

Nevzat Dindar canlı yayında açıkladı: Mitroglou, Diagne gidiyor

Galatasaray'daki transfer gündemini ve Denizlispor yenilgisini değerlendiren Dindar, Skorer TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Denizlispor yenilgisiyle transfer stratejisinin değiştiğini belirten Dindar, ‘Falcao transferindeki riskler ortadan kalktı, çarşamba günü İstanbul’a gelmesini bekliyoruz. Yöneticiler Falcao ile anlaştıklarını söylüyor Falcao Metz maçında kendisini riske atmak istemedi, Monaco’ya bonservis bedeli verilmeyeceğini biliyorum.’ dedi.

'Diagne’de biraz beyin olsaydı...'

Galatasaray’da geleceği belirsizliği koruyan Mbaye Diagne için de dikkat çekici yorumlarda bulunan Dindar, ‘Diagne’de biraz beyin olsaydı Falcao gelecek diye ekstra motive olması gerekirdi Diagne’de tek hedef para. Diagne’nin satışı için bugün yarın bir hareketlenme bekliyoruz. Monaco, Ben Yedder’den sonra bir golcü daha alacak. Muhtemelen Kalinic’i alacaklar keşke Diagne’yi alsalardı. Ama Diagne kesin satılacak. Yöneticiler ve menajerler garanti veriyor.’ İfadelerini kullandı.

Mitroglou gidiyor, Ozornwafor kiralanacak

Dindar, Yunan golcü Kostas Mitroglou’nun takımdan ayrılacağını belirtirken genç savunmacı Ozorwafor’un da kiralanacağını açıkladı.

Nevzat Dindar: "Luyindama'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için mutlaka futbolcu satılması gerekiyor"
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