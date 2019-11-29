Nevzat Dindar: Emre Mor 27-28'de futbolu bırakır

Galatasaray'ın Brugge maçında yediği gol şanssızlık. Genel olarak baktığında gruba kötü bir performans. Real deplasmanı hariç aslında G.Saray dibe vurmuş bir takım değil. PSG'ye 1-0 yenilmek de normal bir şey. Brugge deplasmanında galibiyeti kaçırdı, burada da kaçırdı.

Tamam Galatasaray kötü. Zaten PSG ve Real'in olduğu grupta hedef 3.tür. G.Saray'ın şanssızlığı son maç PSG. Yabancı takımlar acımıyor. Galatasaray, Brugge maçında pozitif duygularla ayrıldı. Bu maç bizi ayağa kaldırdı düşüncesindeler.

Emre Mor 27-28'da futbolu bırakır

Emre Mor konusunda verilen şansları artık kullanamadığı, Emre'den bir vazgeçiş sürecinin başlayacağını söylemek isterim. Altın bir tepsi sunuldu. Dortmund ve Celta'dan sonra G.Saray forması onun için bir lutüftu. Unutmayın Celta Vigo'dan ayrılırken eşyaları çöpe atılmıştı. O bu gazla gelmeliydi ama verilen şansı değerlendiremedi. Emre MOr transferi yanlış bir transfer. Emre büyük takımda sürekli forma giyebilecek bir oyuncu değil. Emre yetenekli gibi gözüküyor ama Emre'nin yaptığı 10 hareketinden 1 tanesi doğru 9'u yanlış. Emre bir Messi değil, saçını boyatmakla Messi olunmuyor. Emre örneğin Ankaragücü'nde oynuyor olsaydı belki 20 denemesinden 1 hareketi başarılı olacaktı. Geçenlerde bir benzetme yapmıştım. 'Emre Mor Galatasaray'ın Küçük İbo'sudur. Yarın ne olacağı belirsiz. Galatasaray'dan sonra küçük ölçekli bir Danimarka takımında oynar ve 27-28 yaşında futbolu bırakır. Özel hayatına da dikkat etmiyor. Bunu görüyoruz sosyal medyada yaptıklarından. Galatasaray acısından üzücü. Gençler için düzgün bir örnek değil. Bir takım paylaşımları sporcu için örnek değil. Ona verilen şans Yunus'a verilseydi daha iyi olurdu.

'Arda Turan transferi olacağını sanmıyorum'

Arda Turan konusunda bir girişim olacağını sanmıyorum. Bir el öpme mevzusu olması, sanki önceden planlanmış gibi. Arda bence bunu önceden düşünmüştür. Arda'ya Emre Belözoğlu benzetmeye çalışıyor. Emre aktif futbol oynayan bir oyuncuydu. Arda zaten ağır bir futbolcu, ağır oynayan Galatasaray'da iş yapamaz. Galatasaray'da taraftar ister, seyirci istemez. Herkes taraftar olmak zorunda mıdır? Herkes taraftar olmak zorunda değildir. Böyle bir tehlikeli ayrımda G.Saray karşı karşıya. Arda konusunda dikkatli olmak lazım. Duygusal acıdan el öpme mevzusu oldu, sportif acıdan Galatasaray'a ne getirir dikkat etmek gerekir. Emre'nin şuan Fenerbahçe üzerindeki etkisiyle Arda'nın Galatasaray etkisi aynı değildir. Ben liderim demekle liderim olamazsın. Çevrenizdeki insanlar sizi desteklerse lider olursunuz. Arda transferinde destek verenler var, tepki gösterenler var. Kulüp sıcak bakıyor, Arda Turan da istiyor. Bunu konuya sıcak baktırmak yönetimin elinde. Şu gün itibariyle Arda Turan konusunun Galatasaray'a yarardan çok zarar, tartışma getirecektir. Bana göre o el öpme hikayesi kapının arasında ayak sokma gibidir. Bu fotoğraf olmasaydı Arda Galatasaray'a dönemezdi. O kare olduktan sonra Galatasaray belki sportif direktör olarak dönebilir.

Onyekuru ile anlaşma tamam: 1,5 yıllık kiralık

Shakiri Terim'in istediği bir oyuncu. Bu iddialar dış kaynaklı ama altınını boş olduğunu düşünmüyorum. Onyekuru, Monaco'da oynamadığı için mutsuz. Oyuncu menajeri ile Galatasaray'a haber gönderdi. Florya bu teklife sıcak baktı. Neden sıcak baktı, Babel ve diğer oyuncularla olmuyor. Takımı bilen bir oyuncu gerekiyordu. Bu onyekuru oldu. Galatasaray Onyekuru için 1,5 yıllık kiralama anlaşması için yaptı. Gelecek sezon için Onyekuru 3,5 milyon euro alacak.

Linnes dönecek

Linnes geri dönecek. Lisansı hazır. İdmanlara devam etti. Linnes'in transferi bir taşla 2 kuş vurmaktır. Hem sağ bek hem sol bek oynuyor. Son günlerde Rodriguez ismi çok geçiyor. Eğer o gelecekse Linnes sağ bekte ilk 11'in değişmez ismi olacak. Galatasaray bir takım kuracak yeniden. Şampiyonluk için devre arasında takım kurmak doğru mudur bilinmez. Geçen sezon Diagne, Mitroglu geldi, şuan ikisi de kayıp. Galatasaray'ın bence stoper transferi yapması lazım. Ahmet Çalık ile bir sezon devam etmez.

Kaan Ayhan Türkiye'ye gelmeyecek

Kaan Ayhan'ın şu aşamada Türkiye'ye gelme gibi bir planı yok. Yaz transferi döneminde olabilir ama şuan yok. Babasıyla sürekli görüşüyorum, Türkiye'ye gelme gibi niyeti yok. Oyuncu Bundesliga'da kalıp şansını denemek istiyor. Bence zaten iyi bir takıma da gider.

Terim Belhanda'yı gözden çıkardı ama oynuyor. Bu da ilginç. Galatsaaray'da Terim sürekli Ocak ayını işaret ediyor. Transfer istiyor. Bir yandan da FFP var. Bu sezon o kadar kolay değil. Bu sene şampiyonluk yarışı da zor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir var. Sivasspor'u falan saymıyorum bile.

Muslera oynar

Trabzonspor maçı öncesi Muslera'da bir problem var ama oynamasına engel değil. Falcao bugün İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. En az 2-3 hafta daha oynayamaz. Babel cezalı. Şuan eksiklerden en önemlisi Muslera ama o da oynar. Trabzonspor'un yeni stadında Galatasaray hep kaybetti. Galatasaray aslında Trabzonspor'a ters geliyordu ama o kazanma huyunu kaybetti. Trabzonspor formda, Avrupa'da rotasyon yaptılar. Galatasaray adına en olumlu şey son maçta verilen mücadele.