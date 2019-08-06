Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluş ödemeyi yaptı

TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün başka bir zorluk var ama üstesinden gelinebilir mi? Kolaylıkla gelinebilir. Şu anda zorluğun başka bir dönemindeyiz. Kulüplerimiz ve bizler el ele verirsek, Bankalar Birliği'nin verdiği desteği de düşünürsek bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum.

'Yayıncı kuruluş yeni sezon ödemesini yaptı'

Biz göreve geldiğimizde Bein Sports'la ilişkileri kucağımızda bulmadık. Bu iş zaten 1 yıldır devam ediyordu. Sayın Yıldırım Demirören'e de ifade etmişlerdi. Zarar ettiklerini söylemişlerdi. Biz göreve geldiğimiz sezonun son taksidi vardı. O zaman da FIFA kongresi vardı. Seçildik ve kongreye gittik. Yayıncı kuruluşun merkezi de Paris'teydi ve süreç başladı. Biz Bein Sports'u Türk futbolunun stratejik ortağı olarak kabul ettik. Son taksitleri ödemeleri gerektiğini söyledik. Dönüşümüzde parayı hemen havale ettiler. Biz de kulüplerimize dağıttık. Yeni sezon için de anlaşma yapmadan ödeme olmayacağını söylediler. Yeni sezon için iki aya yakın 14 önemli toplantı yaptık. Bugün itibarıyla ödemeyi yaptılar. Biz de kulüplerimize dağıttık, yolumuza devam ediyoruz.

-Dolar bazında yüzde 10 civarında bir indirim yaptık.

Yeni sezon 16'sında başlıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Her şeyimiz şeffaf ve açık. Kamuya açık olarak her şeyi yapmak istiyoruz. Seçimde bir tüzük değişikliğine gittik. En önemli konu da lisans yönetmeliğindeki değişiklik. 5 kişiden 7 kişiye çıkardık insan sayısını.

2 Eylül'de kulüplerimizin harcama limitlerini açıklayacağız. Kimseyi dinlemeden gerekli cezaları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Lisans değişikliğinin detayları

Bu transfer dönemine yetişmedi ama Ocak ayında transfer döneminde kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitleri belirleyeceğiz. Takımlar bütçelerini ilk sene yüzde 30'a kadar geçebilir, ikinci sene yüzde 15, üçüncü sene öyle bir hak tanımayacağız. Peki ne gibi cezalar var ? İhtar, kadro sınırlaması, transfer edilen oyuncunun oynatılamaması. En son noktada puan silmeye kadar giden bir durum.

'Başarılı olursak UEFA önümüzü açacak'

Şu anda 10 takımımızın yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. 8 takımda böyle bir sorun yok. Lig başlamadan ben bu işin bitmesini bekliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu bu süreçte bize çok büyük destek oldu. Sayın Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ, Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Ağaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Diğer kulüplerimizin de desteğiyle güzel bir uyum içerisinde çalıştık. Biz burada başarılı olursak UEFA da önümüzü açacak.

2028 Avrupa Şampiyonası

Yeni hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası'dır. 2024'ü kaybettik ama 2028'i alacağız. Almamak için bir neden göremiyorum. İnşallah ben de görmüş olurum.

'Anlaşma sağladık'

UEFA, futbolun alt yaşlardan itibaren oynanması taraftarı. Bir proje var. Biz anlaşma sağladık UEFA ile. Oğuz hoca ve Tolunay hoca işin içinde. Yakın zamanda açıklama da yapacağız. Amaç futbol yaşının olabildiğince düşmesi.

'İki turnuvaya gidebilirsek...'

Milli takım olarak asıl hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası. Eğer ikisine gidebilirsek hedefimiz olan Avrupa'daki ilk 10 ülke arasına girebiliriz. Hocamıza güveniyorum. İnşallah onunla önemli bir yol alacağız.

'İstanbullular Milli takımı özledi'

Milli maçlar için birçok yeri dolaştık. Uzun zaman önce İstanbul'da tatsız bir olay olmuştu. Artık İstanbul'un zamanı geldi. Hocamızla da konuştuk. Maçları İstanbul'da yapmaya karar verdik. Önce Vodafone Park, sonra Şükrü Saraçoğlu, en son maçı da Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. İstanbullular Milli takımı özledi. Onlardan destek bekliyoruz.

'G.Saray'ın da bu işin içinde olmasını istiyoruz'

Galatasaray ile bir açıklama yüzünden bir gerilim olmuştu. Hala da devam ediyor. Hem Kulüpler Birliği ile hem de Mustafa Cengiz ile görüştük. Bu gerilimin sona ermesi gerektiğini konuştuk. İki taraf da bu konuda iyi niyetli. Galatasaray'ın da bu işin içinde olmasını istiyoruz.

'Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar...'

Kamuoyuna burada açıklıyorum. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar ile ilgili karar maçlardan dolayı alınmadı. Bütün yıl boyunca sergiledikleri performanstan dolayı alındı kararlar. Yeni MHK kendileriyle yürümeyeceklerini belirttiler. Ne Beşiktaş maçı ne de Çaykur Rizespor maçıyla ilgilidir bu karar.

'VAR kayıtlarının açıklanmaması doğru'

'Başkan olmama rağmen benim yetkim yok VAR konusunda. Bence VAR kayıtlarının açıklanmaması doğru bir durum. Gizliliğin korunması lazım. Geçen sene gayet başarılıydık. Birkaç tane bariz hatamız oldu.