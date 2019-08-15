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15.08.2019 - 16:04| FANATİK

Nzonzi bugün İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) görüşmelerine başlandığını bildirdiği Roma'nın tecrübeli futbolcusu Steven Nzonzi'yi bugün İstanbul'a getiriyor.

Bu akşam TK 1864 sefer sayılı 19.50 uçağıyla gelecek olan Nzonzi'nin 23.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. 

Nzonzi bugün İstanbula geliyor

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