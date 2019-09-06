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HaberlerFenerbahçeOmurga değişti
06.09.2019 - 08:00

Omurga değişti

Fenerbahçe omurgası geçtiğimiz sezona oranla tamamen değişti

Omurga değişti

Sarı-lacivertli takımın omurgası geçtiğimiz sezona oranla tamamen değişti. Kaleci, savunma, orta saha ve ileri uçtaki bu değişim olumlu anlamda fazlasıyla hissediliyor.
Altay - Zanka, Jailson - Gustavo, Emre, Kruse - Vedat ile birlikte takımın kimliği de farklılaşmış oldu. Gustavo takıma yeni katıldı. Brezilyalı futbolcunun uyum sorununu anlatması ile birlikte takımın oyun anlayışı da Ersun Yanal’ın istediği seviyeye daha da yaklaşacak.

Buradaki temel konu bu omurgadaki herkesin topla oynayabilmesi ve teknik kapasitenin yüksek olması. Kaleciden ileri uça kadar tüm bu isimler top hakimiyeti olan, pas trafiği yapan oyuncular. Bu da özellikle iç saha maçlarında fazlasıyla hissediliyor.

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