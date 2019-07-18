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18.07.2019 - 08:00

Öncelik futbolculara

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dakikalarca bekledi, önceliği oyuncularına verdi.

Öncelik futbolculara

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dakikalarca bekledi, önceliği oyuncularına verdi. Münih Havaalanı’nda uçaktan ilk inen Terim, pasaport sırasında önceliği futbolcularına tanıdı. Sarı-kırmızılı teknik adam, yardımcıları ile pasaport kuyruğunda bekleyip, tüm oyuncuları pasaport kontrolünden geçtikten sonra çıkış yaptı.

Her yerde Cim-Bom var
Münih’te takımı karşılamaya gelen 30’a yakın Galatasaraylı taraftar, “İmparator” tezahüratları ile Fatih Terim’e sevgi gösterisinde bulundu.
Terim ve Selçuk İnan, takımı karşılamaya bebeğiyle gelen ailenin fotoğraf çektirme talebini de geri çevirmedi. Sarı-kırmızılı takımda en büyük ilgiyi ise taraftarlar kaptan Selçuk’a gösterdi.

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