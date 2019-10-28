Önder Özen: Belhanda sahada özür dilesin

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Önder Özen'den sarı-kırmızılı takımda performansı nedeniyle eleştirilen Belhanda'ya eleştiri geldi.

Özen şöyle konuştu: "Younes Belhanda Instagram'dan özür dileyeceğine gelsin sahada özür dilesin. Hocası da buna fırsat vermiş. Bu kadar gamsızlık olmaz. Belhanda Galatasaray geleneklerine bağlı değilse bunu Galatasaray göstersin. Maç bitince sanki perşembe Galatasaray oynamış, daha çok dinlenen de Beşiktaş gibiydi. İstek, motivasyon fizik farkını ortaya çıkardı. Ahmet Nur Çebi'nin ilk maçıydı. Beşiktaş, fizik olarak net bir üstünlük sağladı."