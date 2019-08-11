Onyekuru, 15 milyon euroya Monaco’da!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, Monaco’ya transfer oluyor. Nijerya basınında yer alan haberlerde, Onyekuru için Everton ile Monaco’nun anlaşmaya vardığı bildirildi. Genç oyuncunun Fransa Ligue 1 temsilcisi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fransa’ya giden Nijeryalı futbolcunun 15 milyon euro karşılığında transfer olduğu kaydedildi.

Fransa’ya daha önce gitmesi beklenen Onyekuru’nun vize problemleri nedeniyle geç kaldığı dile getirildi. Onyekuru’nun yarın basın mensuplarının karşısına çıkacağı ve tanıtılacağı ifade edildi. Onyekuru’nun sağlık kontrollerinden geçeceği eklendi. Henry Onyekuru, Galatasaray’da geçen sezonu çifte kupa ile tamamlamıştı.