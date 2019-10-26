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HaberlerFenerbahçeOytun geliyor
26.10.2019 - 08:00 |

Oytun geliyor

Harun Tekin’in yokluğunda altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Oytun Özdoğan ihtimaller arasında.

Oytun geliyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışı verirken, kalede sürpriz bir sıkıntı yaşadı. Harun Tekin’in akciğer enfeksiyonu olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi. Buna göre tecrübeli kalecinin tedavisinin en az 2 hafta süreceği bildirildi.

Kaleci Harun’un milli takım arasına kadar takımdan uzak kalma riski de bulunuyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında Volkan Demirel’in futbolu bırakması, Berke Özer’in kiralık gönderilmesi ve Carlos Kameni ile de yolların ayrılmasından sonra kalede alternatifsiz bir ortam oluştu.
Genç kaleci Altay Bayındır’ın şu anda yedeğinin kim olacağı akıllara gelen ilk soru. Harun Tekin’in yokluğunda altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Oytun Özdoğan ihtimaller arasında.

Uzun bir sakatlıktan dönen Erten Ersu ise henüz hazır değil ve antrenmanlara yeni başladığı için ciddi bir maç eksiği var. Erten son 1 yıllık sürede maça çıkmadı. Ligde kritik bir sürece girilirken kaleci belirsizliği ister istemez endişe yaratıyor.

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