Ozan Tufan ve Deniz erken geldi!

A Milli Takım’da Andorra ve Moldova galibiyetlerinin mimarları olarak alkış alan Ozan Tufan ile Deniz Türüç, takım antrenmanlarına erkenden katılarak takdir topladı.

Ay-yıldızlı formayla gollerini atan iki yıldız, takıma dönüşü de erken yaparak dikkat çekti. Alanyaspor maçı için dün sabah toplanan takımda tesise gelen ilk isimlerin, Moldova’dan gece yolculuğu yapmalarına rağmen Ozan ile Deniz olması herkesi şaşırttı.