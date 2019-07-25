Galatasaray'Ä±n yeni transferi Valentine Ozornwafor, her geÃ§en gÃ¼n yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yledi.

NijeryalÄ± savunma oyuncusu, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu StadÄ±'nda Almanya'nÄ±n Augsburg takÄ±mÄ±yla oynanan ve 4-1 kaybettikleri hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nÄ±n kendisine tecrÃ¼be kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran 20 yaÅŸÄ±ndaki stoper, "Ã‡ok genÃ§ bir oyuncuyum. Her gÃ¼n yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸreniyorum. Bu maÃ§ta oynamak bana bir tecrÃ¼be kazandÄ±rdÄ±. Benim iÃ§in en Ã¶nemli ÅŸey, her geÃ§en gÃ¼n yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenebilmek." diye konuÅŸtu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma bir an Ã¶nce alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini aktaran Ozornwafor, "Profesyonel oyuncuysanÄ±z geldiÄŸiniz takÄ±ma bir an Ã¶nce adapte olmanÄ±z gerekiyor. Sezonun baÅŸlamasÄ±na Ã§ok fazla zaman kalmadÄ±. HocamÄ±zÄ±n istediklerine ve takÄ±ma bir an Ã¶nce alÄ±ÅŸmam gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Antrenmanda tecrÃ¼beli oyuncu Ryan Babel'in kendisine bir video izlettiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ozornwafor, "Babel bana bir video izlettirdi ve Ã¶ÄŸÃ¼tlerde bulundu. Hocamdan, hocalarÄ±mdan ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mdan her gÃ¼n bir ÅŸey Ã¶ÄŸreniyorum. Ã–ÄŸrenmeye aÃ§Ä±k bir insanÄ±m. Bu ÅŸekilde kendimi geliÅŸtireceÄŸim." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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