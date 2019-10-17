Pancev: F.Bahçe'yi eledikten sonra battık

Vardar'ın eski sportif direktörlerinden Darko Pancev, 2017 yazında Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elemelerinden sonra çöküşe geçtiklerini söyledi. Hırvatistan'da yayım yapan Vecernji list gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren 54 yaşındaki teknik adam, söz konusu süreçle ilgili Vardar yönetimi sert bir şekilde eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Ilija Najdoski ile birlikte göreve geldiğimizde Avrupa kupalarında yarışmacı bir takım oluşturmak istedik. Fenerbahçe'yi sürpriz bir şekilde eleyerek bunu çok kısa bir süre içerisinde başardık. Kulüp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığında çok büyük bir para ödülü kazandı. Kulüp yönetiminin bu parayı kaliteli futbolcuların transferine yatıracağını düşündük.

Ne var ki beklentimizin tam aksine bir durumla karşılaştık. Ertesi yıl kulübün hiç parası kalmadı. Bazı futbolcular ayrıldı ve takım çok kötü sonuçlar almaya başladı. Najdoski ile gördük ki göreve gelirken yaptığımız anlaşmanın artık tamamen dışına çıkılmıştı. Kulüpte bir geleceğimizin olmadığını anlayınca da kendimizi yavaş yavaş geri çektik."