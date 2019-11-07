PAOK'ta da böyleydi

Fenerbahçe’de son haftalarda en fazla konuşulan isimlerin başında Garry Rodrigues geliyor. Kayserispor maçında kaçırdığı 3 net pozisyonla eleştiriler alan Rodrigues’in son vuruşları artık tepki topluyor.

Bu konuyla alakalı Yunanistan’da yayın yapan Gazzetta’nın muhabiri Thodoris Vasilis, Milliyet’e özel değerlendirmeler yaptı.

Tecrübeli futbolcunun 2015-17 yılları arasında forma giydiği PAOK’ta da benzer sorunları yaşadığını aktaran Gazzetta muhabiri şunları söyledi: “Yunanistan’da oynarken de son vuruş sıkıntıları vardı, hiç istikrarlı değildi. Bazı maçlarda 3-4 net şans bulurdu atamazdı, ama bir anda bir bakardınız güzel bir gol atmış. Hatta PAOK’un Avrupa Ligi’nde Fiorentina ile oynadığı bir maç vardı. Rodrigues, arka arkaya 4 net şansı kötü kullandı, ancak 90+4’te çok güzel bir gol attı.

O nedenle aslında Rodrigues’e hücum anlamında çok güvenmemek, tamamen planı ona göre kurmamak gerekiyor. PAOK’ta da taraftarlar kızıyordu bu duruma. Ancak tabii o dönem PAOK’un teknik direktörü Igor Tudor’du ve Rodrigues’e önem veriyordu. Bir zaman sonra PAOK tribünleri Rodrigues’in bu durumunu çok umursamamaya başladı. Zaten ayrıldığında da hep bu gol kaçırma konusu konuşuldu.”