Pas yüzdesinde lider Altay! Muslera'ya fark attı...

Süper Lig'de 11 hafta geride kaldı ve milli araya girildi. Ligin lideri Demir Grup Sivasspor'la 8. sıradaki Beşiktaş arasındaki puan farkı sadece 3... Bu da ne kadar zorlu bir ligin yaşandığını bizlere gösteriyor.

Geride kalan 11 haftada kaleci performansları da en çok konuşulan konulardan biri. Ligin ilk sırasındaki takımlar baz alındığında en yüksek pas yüzdesine sahip kaleci Fenerbahçeli Altay Bayındır oldu.

Futbol Verileri'nin paylaştığı rakamlara göre genç kaleci yüzde 79.5'lik bir oran yakalarken en yakın rakibi Fernando Muslera'nın pas yüzdesi ise yüzde 69.2 olarak kayıtlara geçti.

İşte ligin ilk 8 sırasındaki takımların kalecilerinin pas yüzdeleri

Altay Bayındır: %79.5

Fernando Muslera: %69.2

Fabien Farnolle: %68.9

Loris Karius: %65.8

Mert Günok: %63.8

Marafona: %58.6

Uğurcan Çakır: %55.7

Mamadou Samassa: %52.2