27.11.2019 - 00:13 |
Paulo Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı!
Juventus forması giyen Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e attığı gol sonrası sevincini Merih Demiral'a asker selamı göndererek yaşadı.
Juventus'un Arjantinli yıldız Paulo Dybala attığı gol sonrası Türk taraftarların gönlünü kazanacak bir sevince imza attı.
İlk yarının son dakikasında korner çizgisine yakın bir bölgeden attığı frikiği iğne deliğinden geçirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Atletico Madrid'e attığı golden sonra Dybala, Merih Demiral'ın yanına koştu.
Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.