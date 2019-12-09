Pavel Kolobkov: "Dopingle ilgili ciddi sorunlarımız vardı"

Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararına ilişkin, "WADA’nın bütün sporcularımızı sorumlu tutmasına karşıyız. Sporcuların dopingle ilgili kuralların ihlalinden tek tek sorumlu tutulması gerekiyor." dedi.

Kolobkov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, WADA'nın Rusya'ya yönelik kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Durumun iyi şekilde sonuçlanması için çok çabaladıklarını dile getiren Kolobkov, "Uzmanlarımız, WADA'nın uyarılarına ikna edici cevaplar verdi. Ne yazık ki cevaplarımız dikkate alınmadı." yorumunda bulundu.

WADA'nın bütün Rus sporcuları doping konusunda sorumlu tuttuğuna dikkati çeken Kolobkov, "WADA'nın bütün sporcularımızı sorumlu tutmasına karşıyız. Sporcuların dopingle ilgili kuralların ihlalinden tek tek sorumlu tutulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Pavel Kolobkov, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA), WADA'nın kararına itiraz etme şansına sahip olduğunu kaydetti.

"Özellikle atletizmde dopingle ilgili ciddi sorunlarımız vardı"

Bakan Pavel Kolobkov, dopingle ilgili spor alanında sorunların olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle atletizmde dopingle ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Atletizm Federasyonunun sistemini WADA uzmanlarıyla birlikte düzenledik. Hala da sorunlar var." dedi.

Kolobkov, "Yapılan denetimler sonucunda atletizm dalından birçok sporcumuz men edildi. Bunu gizlemememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

WADA'nın Rusya ile ilgili kararı

WADA, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararı almıştı. Karara göre, Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'de yer alabilecek.Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Öte yandan Rusya, cezaya rağmen UEFA'nın WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek.

Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda 168 Rus sporcu, bağımsız olarak madalya mücadelesi vermişti.