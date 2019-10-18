Perasovic: "De Colo bizi mahvetti"

Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu De Colo'yu durdurmadıkları için kaybettiklerini dile getirdi. Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, "Fenerbahçe bizden çok daha sağlam oynadı. Maçın ana noktası De Colo'yu durduramamaktı. Açıkçası bizi mahvetti. Son çeyrekte yaptığımız top kayıpları da maçı netleştirdi." değerlendirmesini yaptı.