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17.09.2019 - 16:14 |

Philippe Clement: Diagne Galatasaray'a karşı çok motive

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray karşısında 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin de çok motive olduğunu belirtti.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ı ilk hafta maçında konuk edecek Club Brugge’de teknik direktör Philippe Clement, açıklamalar yaptı. Basın toplantısına çıkan Belçika ekibinin teknik patronu, “Eğer bu maçı kazanırsak, üçüncü sıra için önemli bir şans elde edeceğiz. Ama yenilirsek çok şey kaybederiz. Galatasaray karşısında kazanmalıyız. Gerekli taktik çalışma yapıldı, rakibimize puan vermeden yolcu etmek istiyoruz” dedi.

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Mbaye Diagne’nin çok motive olduğunu ifade eden Club Brugge’ün hocası, “Antrenmanlarda Diagne’yi görüyorum, çok motive durumda. Oynayıp oynamayacağını maç saatinde hepimiz göreceğiz. Galatasaray’ı zaten iyi analiz ettik, ekstra bir bilgi istemedim Diagne’den”

Philippe Clement, Radamel Falcao’ya saygı duyduklarını ve isimlere değil karşılarındaki takıma odaklanıp, takım savunması yapacaklarını vurguladı.

Philippe Clement: Diagne Galatasaraya karşı çok motive

 

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