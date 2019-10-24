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HaberlerBasketbolPınar Karşıyaka'da müthiş seri bitti
24.10.2019 - 13:44 | | İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka'da müthiş seri bitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanıp liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda Belçika temsilcisi Spirou Charleroi'ye deplasmanda 81-76 yenilerek, bu sezon ilk kez resmi bir müsabakayı kaybetti.

Pınar Karşıyaka'da müthiş seri bitti

Ligde 4'te 4 yapıp, Avrupa Kupası 1'inci eleme turunda ise Boras Basket'i her iki maçta da deviren Kaf-Kaf, 6 maç sonra mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Başantrenör Ufuk Sarıca'nın oyuncularından daha dikkatli olmalarını istediği ve gereken dersleri çıkaracaklarını söylediği öğrenildi. İzmir ekibi bu hafta ligde Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.  

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