Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar Groningen

Grubun ilk maçında Belçika'da Spirou Basket'e 81-76 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın averajla lider durumda bulunan Donar Groningen'i ağırlayacak. Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında iki Belçika ekibi Phoneix Brüksel ile Spirou Basket yarın Brüksel'de karşılaşacak.

Avrupa'da 211. randevu

Avrupa kupalarında 211. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 210 karşılaşmada 107 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 579 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 355 sayı gördü.