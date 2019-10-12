PSG, TÃ¼rkiye'deki 7. akademisini aÃ§tÄ±

Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain KulÃ¼bÃ¼ (PSG), TÃ¼rkiye'deki 7. akademisini Ä°zmir'de aÃ§tÄ±.Â

FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ Paris Saint-Germain'in altyapÄ±sÄ±na TÃ¼rkiye'den oyuncu kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen futbol akademisi, Ä°zmir Bornova LangÄ±rt Spor Merkezi'nde 7. akademiyi hayata geÃ§irdi.Â

TÃ¼rkiye'de temelleri 2018 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan akademinin yeni sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sporcularÄ±n seromonisi ile baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa, akademi TÃ¼rkiye temsilcisi Nihat UÄŸurlu, genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Neslihan Kaya ve teknik direktÃ¶rÃ¼ Hamza GezmiÅŸ katÄ±ldÄ±.

TÃ¶ren, sporcularÄ±n antrenmanlarÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan maÃ§la sona erdi.Â

Ä°zmir'de aÃ§Ä±lan akademi ile ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Nihat UÄŸurlu, "Akademinin dÃ¼nyada 14 binden fazla Ã¶ÄŸrencisi bulunuyor. KÄ±sa sÃ¼rede sporcu sayÄ±sÄ±nÄ± 650 bandÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. 2019 bitmeden 1000 sayÄ±larÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak. TÃ¼rk futbolunun altyapÄ±sÄ±na model oluÅŸturmak ve Paris Saint-Germain altyapÄ±sÄ±na futbolcu yetiÅŸtirmek amacÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z akademilerde, 3-18 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklara yÃ¶nelik futbol ve kiÅŸisel geliÅŸim eÄŸitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Hamza GezmiÅŸ ise "Bu benzersiz yapÄ±nÄ±n her ilde olmasÄ± temennimi yine yinelerken, verdiÄŸimiz antrenman metotlarÄ± ile Ã¼lke futbolumuza birÃ§ok yÄ±ldÄ±z futbolcu yetiÅŸtireceÄŸiz. Her gittiÄŸimiz ilde potansiyeline inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sporcular gÃ¶rÃ¼yoruz. EÄŸitimcilerimizin eÄŸitimli olmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. EÄŸitimcilerimizin eÄŸitimi ile hedeflediÄŸimiz sonuÃ§larÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.