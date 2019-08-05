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Haberlerİtalya Serie A Radja Nainggolan yeniden Cagliari'de
05.08.2019 - 16:11

Radja Nainggolan yeniden Cagliari'de

Serie A ekiplerinden Cagliari, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan'ı resmen kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, Inter'den bir yıllığına kiraladığı Belçikalı 10 numaraya bugün bir yıllık sözleşme imzalattı.

Serie A ekiplerinden Cagliari, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan'ı resmen kadrosuna kattı.

İtalyan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Belçikalı 10 numaranın Inter'den bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Bu transferle daha önce dört yıl formasını giydiği Cagliari'ye geri dönen Nainggolan, bir önceki yaz Roma'dan 38 milyon euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süreliğine kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, son olarak eşi Claudia Lai'nin kansere yakalanmasıyla sarsılmıştı.

Radja Nainggolan yeniden Cagliaride

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