03.12.2019 - 08:00 |
Rakip İstanbulspor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u konuk edecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u konuk edecek.
Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş’la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.
Fenerbahçe’de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.