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30.12.2019 - 15:27 |

Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., Clash Royale oyununda Türkiye şampiyonu belli oldu.

Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

Dört eleme sonunda rakiplerini geçen 32 oyuncu, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Final’inde temsil etmek için nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdi. 28 Aralık günü çevrimiçi olarak yapılan Red Bull M.E.O. Türkiye Finali’ni kazanan isim ise Tunahan “Usta” Türkoğlu oldu. Dört eleme sonunda rakiplerini geçen 32 oyuncu, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Final’inde temsil etmek için nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdi. 28 Aralık günü çevrimiçi olarak yapılan Red Bull M.E.O. Türkiye Finali’ni kazanan isim ise Tunahan “Usta” Türkoğlu oldu.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., Clash Royale oyununda dünyanın en iyisini bulma yolunda sona bir adım daha yaklaştı. 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde 4 çevrimiçi eleme olarak düzenlenen Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 32 oyuncu, 28 Aralık tarihindeki büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Ünlü yayıncılar Rozetmen ve Oyun Gemisi’nin sunumlarıyla canlı yayınlanan büyük finali kazanan Tunahan “Usta” Türkoğlu, 2020 yılının Nisan ayında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek ve 37 ülkenin katılacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

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