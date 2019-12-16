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HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen: Maç 5-6'ya giderdi
16.12.2019 - 08:11 |

Rıdvan Dilmen: Maç 5-6'ya giderdi

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sivasspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a büyük övgüler yağdırırken çok farklı bitebilirdi yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Maç 5-6'ya giderdi

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Maçın ilk yarısı sonunda değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Bir gerçek var ki, Sivas gerçeği var. Bir gerçek var ki, Rıza Çalımbay gerçeği var. Ben maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Karşılıklı bir sürü pozisyon olacaktır 2. yarıda. Böyle bir takıma karşı 3'lü orta saha ile başlamak lazım, Max Kruse ile 3'lü orta saha olmaz. Sivas'ta 2. yarıda 5-2, 4-2 gibi skorlar çıkabilir. Atanın, tutanın önemlidir. Sivasspor kalecisi Samassa müthiş bir gol kurtardı, sonrasında Fernando golü attı. Fernando da çok iyi futbolcu. Gustavo kötü gününde, Emre de geçişlere mecburen izin veriyor. Çabuk stoper gitti, ağır Zanka kaldı. Sivasspor'un her hızlı çıkışı tehlikeli oldu" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda ise Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'a övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, "Sürpriz var mı, oyuna baktığımız zaman yok. Sivasspor birçok şans yakaladı ama atamadı. Yoksa maç 5-6'ya giderdi. Bu kesinlikle bir antrenör başarısıdır. Rıza Çalımbay, bizim atomumuzdur. 500. maçına çıkmasına rağmen aynı açlıkla hücum etmesi muhteşem bir durum" dedi.

Rıdvan Dilmen: Maç 5-6ya giderdi

 

 

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