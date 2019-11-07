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07.11.2019 - 14:10 |

Roberto Carlos: F.Bahçe'ye bir gün dönmek istiyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Real Madrid efsanesi Roberto Carlos’tan Gustavo ve Falcao ile ilgili olarak çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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Santiago Bernabeu’da karşılaştığımız ünlü futbol adamı, Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, “Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe maçlarını takip ettiğini söyleyen Carlos “Geçen sezon çok üzücüydü. Bu sene ama bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe’ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak” dedi.

Son olarak Falcao’yu sorduğumuz Roberto Carlos, “Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray’ın O’na ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Roberto Carlos: F.Bahçeye bir gün dönmek istiyorum

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