Roma: Kolarov’u iyi ki vermedik
Fenerbahçe ve Inter’in transfer tekliflerini geri çevirip sözleşmesini uzattıkları Kolarov’un Serie A’da dört maça üç gol-bir asist sığdırması, Roma kulübünde, oyuncu ile ilgili verilen kararın doğruluğunun sağlaması olarak değerlendirildi.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Roma’nın Sırp futbolcusu Aleksandr Kolarov, gollerini bir bir atmaya devam ediyor. Bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen fileleri havalandırmada büyük bir becerisi olan deneyimli isim, dün bir kez daha sahneye çıkarak skora katkı yaptı.
Frikikleri boş geçmiyor
Takımının Bologna’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada frikikten nefis bir gol kaydeden Kolarov, galibiyette pay sahibi oldu. Sezonun ilk iki maçı olan Lazio ve Genoa karşılaşmalarında da fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu Sassuolo maçında ise gol pası vermişti. Dört maçta 3 gol-1 asiste ulaşan tecrübeli oyuncunun performansı Roma Kulübü’nde büyük sevinçle karşılandı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Yeni sözleşme yaptılar
Sezon başında Fenerbahçe ve Inter’in transfer tekliflerini geri çevirerek Sırp oyuncuyu kadrolarında tutan ve sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılıların, kendisini bırakmamakla ne kadar doğru bir karar verdikleri konusunda hem fikir oldukları öğrenildi.
Dzeko kadar golü var
Serie A’da bir önceki sezon da oldukça başarılı bir grafik çizen Aleksandr Kolarov, ligde 8 gol-1 asiste imza atmış, İtalya Kupası’nda da 1 gol kaydetmişti. Şu ana kadar üç golü olan Kolarov, aynı rakamdaki forvet Dzeko ile takımın en çok gol atan unvanını paylaşıyor.