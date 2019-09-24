24.09.2019 - 19:05 |
Roma'dan Mert Çetin açıklaması
İtalya Serie A takımlarından Roma, Atalanta maçının kadrosuna çıkartılan milli futbolcu Mert Çetin'in 20'lik dişinden ameliyat olduğunu açıkladı.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin ameliyat oldu. Roma'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun 20'lik dişinden operasyon geçirdiği belirtildi.
Ligde oynanacak Atalanta maçının kadrosundan çıkartılan Mert'in rehabilitasyon sürecinin devam ettiği de açıklamada vurgulandı.