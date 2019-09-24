Roma'dan Mert Çetin açıklaması

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin ameliyat oldu. Roma'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun 20'lik dişinden operasyon geçirdiği belirtildi.

Ligde oynanacak Atalanta maçının kadrosundan çıkartılan Mert'in rehabilitasyon sürecinin devam ettiği de açıklamada vurgulandı.