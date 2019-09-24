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Haberlerİtalya Serie ARoma'dan Mert Çetin açıklaması
24.09.2019 - 19:05 |

Roma'dan Mert Çetin açıklaması

İtalya Serie A takımlarından Roma, Atalanta maçının kadrosuna çıkartılan milli futbolcu Mert Çetin'in 20'lik dişinden ameliyat olduğunu açıkladı.

Roma'dan Mert Çetin açıklaması

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin ameliyat oldu. Roma'dan yapılan açıklamada milli futbolcunun 20'lik dişinden operasyon geçirdiği belirtildi.

Ligde oynanacak Atalanta maçının kadrosundan çıkartılan Mert'in rehabilitasyon sürecinin devam ettiği de açıklamada vurgulandı.

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