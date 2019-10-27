Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasÄ±nda Roma, konuk ettiÄŸi Milan'Ä± 2-1 yendi.Â

Roma Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakaya, iki takÄ±m da dengeli ve kontrollÃ¼ hÃ¼cumlarla baÅŸladÄ±. 37. dakikada Roma'da Mancini'nin kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda arka direkte mÃ¼sait durumdaki Edin Dzeko, topu aÄŸlara gÃ¶ndererek, takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.Â

Ä°kinci yarÄ±ya Milan, daha baskÄ±lÄ± baÅŸladÄ± ve 55. dakikada Theo Hernandez'in golÃ¼yle skoru eÅŸitledi: 1-1. Roma'dan bu gole yanÄ±t gecikmezken, Nicolo Zaniolo, ev sahibi takÄ±mÄ± bir kez daha Ã¶ne geÃ§irdi: 2-1.

MÃ¼sabakanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Milan, Hakan Ã‡alhanoÄŸlu ile bulduÄŸu iki pozisyonda golÃ¼ bulamayÄ±nca Roma, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. PuanÄ±nÄ± 16'ya yÃ¼kselten sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 5. sÄ±rada yer aldÄ±. Sezona kÃ¶tÃ¼ giriÅŸ yapan Milan ise bu sezonki 5. yenilgisini aldÄ±.Â

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, mÃ¼sabakaya ilk 11'de baÅŸlarken, 73. dakikada yaptÄ±ÄŸÄ± faul nedeniyle sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â

Roma'da yer alan milli futbolculardan Cengiz Ãœnder sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle maÃ§ kadrosuna alÄ±nmazken, Mert Ã‡etin ise maÃ§a 77. dakikada Spinazzola'nÄ±n yerine oyuna dahil olarak bu sezon Serie A'da ilk kez resmi bir maÃ§ta Roma formasÄ± giymiÅŸ oldu. Mert Ã‡etin, 83. dakikada Hernandez'e yaptÄ±ÄŸÄ± faul sebebiyle maÃ§Ä±n hakeminden sarÄ± kart da gÃ¶rdÃ¼.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, Roma KulÃ¼bÃ¼nden olaylÄ± ÅŸekilde ayrÄ±lan takÄ±mÄ±n efsane oyuncusu Francesco Totti de izledi. Totti'nin, bu ayrÄ±lÄ±ktan sonra ilk kez Olimpiyat StadÄ±'na gelmesi dikkati Ã§ekti.