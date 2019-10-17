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17.10.2019 - 12:35 |

Ronaldo'nun kazancÄ± dudak uçuklattÄ±

Futbol dÃ¼nyasÄ±nda yeÅŸil sahalar ve Ã¶dÃ¼llerden sonra sosyal medyada da yarÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±. Ronaldo ve Messi ikilisinin yÄ±llÄ±k Instagram kazanÃ§larÄ± dudak uÃ§uklattÄ±.

Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ HaberlerÂ 

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±n sosyal medyadaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dikkat Ã§ekerken, ortaya Ã§Ä±kan rakamlar herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Daily Mail tarafÄ±ndan yapÄ±lan haberde, Cristiano Ronaldo ve Messiâ€™nin yeÅŸil sahalardan sonra sana alemde de yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, Portekizli Ronaldoâ€™nun Instagram hesabÄ±nda bir yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ± para 38.2 milyon sterlini buldu. Barcelonaâ€™nÄ±n Arjantinli futbolcusu Lionel Messi de aynÄ± zamanda diliminde 18.7 milyon sterline ulaÅŸtÄ±.

Ronaldoâ€™nun Messiâ€™ye ciddi bir gelir farkÄ± atmasÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Futbolu bÄ±rakan Ä°ngilizlerin Ã¼nlÃ¼ ismi David Beckham da Ronaldo ve Messiâ€™nin arkasÄ±ndan 8.6 milyon sterlinlik kazanÃ§la geldi.

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Ronaldonun kazancÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

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