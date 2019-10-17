Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ HaberlerÂ

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±n sosyal medyadaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dikkat Ã§ekerken, ortaya Ã§Ä±kan rakamlar herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Daily Mail tarafÄ±ndan yapÄ±lan haberde, Cristiano Ronaldo ve Messiâ€™nin yeÅŸil sahalardan sonra sana alemde de yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, Portekizli Ronaldoâ€™nun Instagram hesabÄ±nda bir yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ± para 38.2 milyon sterlini buldu. Barcelonaâ€™nÄ±n Arjantinli futbolcusu Lionel Messi de aynÄ± zamanda diliminde 18.7 milyon sterline ulaÅŸtÄ±.

Ronaldoâ€™nun Messiâ€™ye ciddi bir gelir farkÄ± atmasÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Futbolu bÄ±rakan Ä°ngilizlerin Ã¼nlÃ¼ ismi David Beckham da Ronaldo ve Messiâ€™nin arkasÄ±ndan 8.6 milyon sterlinlik kazanÃ§la geldi.

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