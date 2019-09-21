Sağ açık bile oynar stoper oynamaz

CELAL UMUT EREN

Radio Gaucha ve Zero Hora’nın muhabiri, Gremio döneminden çok iyi tanıdığı vatandaşının defansta oynatılmasının garip geldiğini vurguladı, “Zaman zaman sağ açıkta bile görev aldı Gremio formasıyla. Ancak kariyerinde daha önce hiç stoper olarak görev almadı, hatalı bir karar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası başta Jailson olmak üzere farklı mevkiilerde oynayan futbolcular tartışılmaya başlandı. Hazırlık maçları da dahil resmi-özel 13 karşılaşmada stoperde görevlendirilen Jailson, esas mevkii olan orta sahadan koptu. 24 yaşındaki futbolcu, hiç alışkın olmadığı bu bölgede hem hataları hem fiziksel sıkıntıları hem de zorlanmasıyla öne çıkıyor. Son Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinde de yenilen 2. golde hata yapan Brezilyalı futbolcu, eleştiriler almıştı. Bu durumla alakalı Brezilya’da yayın Radio Gaucha ve Zero Hora Gazetesi muhabiri Andre Silva, Milliyet’e özel değerlendirmelerde bulundu. Jailson’un kariyerinde daha önce hiç stoper oynamadığını hatta sağ açıkta bile zaman zaman görev aldığını aktaran Andre Silva, bu durumun tuhaf olduğunu savundu.

Brezilyalı gazeteci Andre Silva, Jailson’un yeni mevkii için şu değerlendirmeleri yaptı:

“Brezilya’da oynarken, gerçek mevkii orta sahanın ortasıydı. Ayrıca zaman zaman sağ açıkta bile görev aldı Gremio formasıyla.

Ancak kariyerinde daha önce hiç stoper olarak görev almadı. Jailson eğer kendi mevkiisinde oynatılırsa takımına faydalı olur. Jailson eğer orta sahadaysa iyi bir futbolcu yani orjinal mevkiisinde görev aldığında. Brezilya’da oynarken de belki bazen maç içerisinde pozisyon gereği defansa gelip yardım etmiştir ama pozisyon gereği sadece. Hiç stoper başlatılmadı. Bana göre Fenerbahçe teknik ekibinin aldığı bu karar hatalı. Brezilyalı futbolcular orjinal mevkiilerinden başka bir mevkiiye kaydırıldıklarında adaptasyon sorunu yaşar. Brezilyalı futbolcuların geneli böyledir.”

Sıkıntılı örnekler

Hazırlık kampından itibaren hep stoperde kullanılan Jailson, Süper Lig’de de ilk 4 haftada defans dışına çıkamadı. Esas bölgesi defansif orta saha olan Jailson, oldukça zorlanıyor. Fenerbahçe’nin ligde yediği 5 golün 3’ü Brezilyalı futbolcunun tarafından geldi. Başakşehir deplasmanında Crivelli’yi kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor mücadelesinde de yerini kaybedip defansın merkezini boş bıraktı ve Ekuban rahatça bir gol attı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yenilen ikinci golde ceza sahasında topu kaptıran Jailson, Papiss Cisse’nin sayısına davetiye çıkardı.

Yedek tartışması

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe’de yedek kulübesinde bekleyen stoperler gündem oldu. Jailson’un hem ikinci goldeki hatası hem de maç içerisindeki sıkıntıları nedeniyle Serdar Aziz, Sadık ve Rami gibi isimlerin yedek bekletilmesi sorgulandı.

Özellikle Serdar ve Sadık’ın tamamen hazır olmasına rağmen tercih edilmemesi herkesi şaşırttı.