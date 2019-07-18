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HaberlerGalatasaray Samatta da sırada
18.07.2019 - 08:00

Samatta da sırada

Galatasaray’ın forvetteki ilk hedefi olan Mbwana Samatta konusunda da mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi.

Samatta da sırada

Transferde nokta transferler yapan Galatasaray’ın forvetteki ilk hedefi olan Mbwana Samatta konusunda da mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken, kulübü Genk ile pazarlıklarda ise aradaki farkın 1 milyon euroya indiği öğrenildi.
Galatasaray teklifini 8.5 milyon euroya kadar yükseltirken, Belçika ekibinin 26 yaşındaki Tanzanyalı forvet için 9.5 milyon istediği bildirildi. Tarafların 9 milyon euroda uzlaşması bekleniyor. Galatasaray böylece Diagne’nin satışıyla Samatta ile beraber Banega’nın transferini bitirecek.

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